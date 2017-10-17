مسؤول أمريكي: واشنطن لا تستبعد الحوار مع كوريا الشمالية

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ،جون سوليفان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية في نهاية المطاف.

وقال سوليفان ،عقب اجتماع مقتضب مع نظيره الياباني، نائب وزير الشؤون الخارجية، شينسوكي سوجياما “لا نستبعد إمكانية المحادثات المباشرة في نهاية الأمر”.

وأوضح سوليفان، أن الولايات المتحدة تركز على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، ولكن يجب أن تكون متأهبة أيضًا للأسوأ.

وسيتوجه سوليفان إلى كوريا الجنوبية بعد انتهاء زيارته لليابان.

وتأتي الزيارة قبل جولة متوقعة يقوم بها الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، للمنطقة الشهر القادم، كما تأتي في ظل تنامي التوتر ،وسط مخاوف بشأن التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.