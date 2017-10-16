مقتل شخص وإصابة 2 في عملية طعن خارج محطة مترو في لندن

قُتل شخص، وأصيب اثنان آخران، الإثنين، بعد تعرضهم لعملية طعن خارج محطة مترو “بارسونز غرين” في العاصمة لندن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية إنه تم استدعاء شرطة العاصمة الساعة 19:37 بالتوقيت المحلي (20:37 تغ)، على خلفية تقارير تتحدث عن عملية طعن خارج محطة الأنفاق غربي لندن.

ونقلت الصحيفة عن خدمة إسعاف العاصمة أن الهجوم لا يتم التعامل معه على أن له صلة بالإرهاب.

وأضافت أن الشرطة المحلية أغلقت المحطة ووضعت أشرطة تحول دون الوصول إلى مكان الهجوم.

ولم يتضح على الفور مصير منفذ عملية الطعن، إلا أن الصحيفة قالت إن الشرطة لم تنفذ بعد أي اعتقالات.