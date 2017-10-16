مقتل جنديين تركيين في شمال العراق

قالت القوات المسلحة التركية، في بيان، إن جنديين تركيين قتلا اليوم الإثنين بانفجار عبوة ناسفة في شمال العراق.

وأكد الجيش أيضا أن ثمانية مسلحين قتلوا في غارات جوية أعقبت اشتباكًا بين القوات المسلحة والمسلحين.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت تركيا استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة المركزية العراقية لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق.

وأوضح بيان للخارجية التركية أن أنقرة ستساند بغداد في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، بعد استعادة القوات العراقية للعديد من المواقع قرب كركوك من مقاتلين أكراد، وذلك بعد أن أجرى الأكراد في شمال العراق استفتاء الشهر الماضي على الاستقلال.