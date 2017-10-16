إيران.. ضبط 100 ألف تأشيرة دخول مزيفة إلى العراق

المصدر: ا ف ب

ضبطت الشرطة الإيرانية 100 ألف تأشيرة دخول مزيفة إلى العراق، مخصصة للإيرانيين الراغبين بالقيام بزيارات دينية، على ما نقل عدد من الصحف في طهران، اليوم الإثنين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قائد شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي قوله إن “قوى الأمن فككت عصابة من ستة أشخاص وضبطت 100 ألف تأشيرة دخول مزيفة مع اقتراب ذكرى الأربعين” للإمام الحسين.

ويشهد إحياء ذكرى الأربعين في كربلاء التي تقع على بعد حوالي 100 كلم إلى جنوب غرب بغداد، توافدا حاشدا من إيران منذ سنوات.

وفي 2016 شارك بين 17 و20 مليون شيعي، بينهم نحو ثلاثة ملايين إيراني في هذه الذكرى.

وتخلل المناسبة هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة تبناه تنظيم “داعش” وأسفر عن مقتل 70 شخصا على الأقل في محطة وقود تجمعت فيها سيارات تقل زوارًا عائدين من كربلاء.

وكثف المسؤولون الحكوميون والإعلام الإيراني منذ أيام التحذيرات للراغبين بزيارة العراق من التأشيرات المزيفة.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي الإيراني عن رئيس اللجنة الإيرانية لتنظيم الزيارات إلى كربلاء بمناسبة “الأربعين”، حسين ذو الفقار قوله إن “500 ألف تأشيرة” أصدرت حتى الآن، مطالبا الزوار بعدم الانتظار للحظة الأخيرة للحصول على تأشيرات دخول عراقية.