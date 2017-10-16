ترامب يقوم بجولة آسيوية الشهر المقبل لزيادة الضغط على كوريا الشمالية

من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة آسيوية يسافر فيها إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين وهاواي بين 3 و14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وسط تصاعد التوترات بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين.

وقال البيت الأبيض إن ترامب “سيدعو المجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك لتعظيم الضغط على كوريا الشمالية إلى أقصى حد” وسيلتقي أفراد عائلات مواطنين يابانيين اختطفتهم كوريا الشمالية.

وسيؤكد أثناء الجولة التزامه بتحالفات الولايات المتحدة وشراكاتها، وسيحضر قمتين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والهادي، ولرابطة دول جنوب شرق آسيا، بحسب بيان البيت الأبيض.

وسيلتقي ترامب أثناء الجولة بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، والرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، ورئيس فيتنام، تران داي كوانغ.