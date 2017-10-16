الفلبين تعلن قتل زعيم “داعش”‎في جنوب شرق آسيا

أعلن وزير الدفاع الفلبيني ،دلفين لورينزانا، اليوم الاثنين، مقتل قياديين لتحالف متشدد موالٍ لتنظيم “داعش” في اشتباكات مع القوات المسلحة الفلبينية في مدينة ماراوي بجنوب البلاد.

وقُتل إسنيلون هابيلون “أمير” تنظيم “داعش” في جنوب شرق آسيا وعمر الخيام ماوتي أحد شقيقين تلقيا تعليمهما في الشرق الأوسط ويتزعمان تنظيم “داعش”، في إطار عملية جرت بناء على معلومات من امرأة كانت محتجزة رهينة ،وتم تحريرها في الآونة الأخيرة.

وقال لورينزانا للصحافيين “بالأمس استطعنا الحصول على معلومات من امرأة كانت محتجزة رهينة، واستطاعت المرأة أن تؤكد وجود اسنيلون وماوتي في هذا المبنى بالذات، وهو المبنى الذي هاجمناه في ساعة مبكرة من هذا الصباح”.

وسيمثل قتلهما انتصارًا كبيرًا للجيش الفلبيني ،الذي تعرض لانتقادات بسبب بطء تقدمه في استعادة ماراوي، وهي المدينة الوحيدة في الفلبين ذات الأغلبية المسلمة .

وقال لورينزانا، إن الجيش يحاول العثور على قيادي آخر ،وهو الماليزي محمود أحمد. مؤكدًا أن “المعركة حول ماراوي ربما تكون قد أوشكت على الانتهاء، حيث تم يوم الاثنين تحرير 17 شخصًا كانوا محتجزين رهائن”.

وهابيلون هو “أمير” تنظيم “داعش” في جنوب شرق آسيا، كما يتزعم عمر الخيام ماوتي وأحد أشقائه الجماعة المتشددة ،التي تقاتل الجيش منذ بدء حصاره لمدينة ماراوي في الـ23 من مايو/ أيار الماضي.