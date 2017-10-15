تيلرسون: نعمل على تغيير النظام في إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الأحد، إن بلاده تعمل على تغيير النظام في إيران، مشيراً إلى أن جهود واشنطن تنصب حالياً على دعم الأصوات المعتدلة في إيران لتحقيق الديمقراطية والحرية.

وأوضح تيلرسون في مقابلة شبكة “سي أن أن” الأمريكية، “نحن نعمل على تغيير النظام في إيران عبر جهودنا في دعم الأصوات المعتدلة في الداخل من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية”.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشعب الإيراني من السيطرة على النظام وتشكيل حكومة لإحياء التاريخ والحضارة الإيرانية الغنية، ليصبح عضواً مثمراً في التجارة والاقتصاد الإقليمي، حسب تعبيره.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي “إنها نهاية المباراة، ولكنها لعبة طويلة، ونحن نفهمها”، في إشارة إلى إمكانية تغيير النظام الإيراني من الداخل.

ورأى أنه “إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتصحيح الاتفاق النووي مع إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب وترك هذا الاتفاق”.

وفي سياق متصل، قال هربرت رايموند مكماستر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن “إيران ليست حكومة يمكن الوثوق بها، منوهاً إلى أنها “انتهكت عدة مرات الإتفاق النووي”.

وقال مكماستر في تصريح لشبكة فوكس نيوز، إن “الولايات المتحدة على ثقة بدعم الحلفاء لإستراتيجية الرئيس دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي مع إيران”.

ووصف الاتفاق النووي مع إيران بأنه “اتفاق ضعيف يخضع لسيطرة ضعيفة”، منوهاً إلى أن “الرئيس ترامب أعلن بوضوح أنه لن يسمح بإتفاق يسمح لنظام الحكم الديكتاتوري في إيران بتطوير أسلحة نووية”.