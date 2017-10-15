برلماني عراقي: “جيش” من القوات الإيرانية يتمركز في محيط كركوك

كشف النائب في البرلمان العراقي أردلان نور الدين، اليوم الأحد وجود أعداد كبيرة من القوات الإيرانية ضمن فصائل الحشد الشعبي المتمركزة في محيط كركوك شمال البلاد.

وقال نورالدين وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إن “قوات إيرانية وصلت مؤخرًا إلى كركوك لتنضم إلى صفوف الحشد الشعبي الذي يحاصر المدينة”، مشيرًا إلى أن هذه القوات “تعادل جيشًا كاملًا لكثرة عددها”.

وخلال الساعات الماضية اجتمع قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وعدد من القادة الكرد لبحث أزمة الاستفتاء وتداعياتها، لكن بغداد رفضت مقررات الاجتماع بسبب التمسك بنتائج الاستفتاء.

وسبق للقوات الإيرانية، أن شاركت في المعارك السابقة التي خاضتها فصائل الحشد الشعبي في الفلوجة بمحافظة الأنبار، وكذلك مدينة الموصل وغيرها.

من جهته أشار مصدر مطلع إلى أن “الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية والمقربة من إيران هي من تتبنى الموقف المتشدد داخل القوات المسلحة العراقية تجاه كردستان”.

وأضاف المصدر لـ”إرم نيوز” أن “الشرطة الاتحادية وبعض فصائل الحشد تقف في خط التماس مع البيمشمركة، وهذا الملف يدار من قبل إيران عبر قاسم السليماني المتواجد في مدينة السليمانية المحاذية لكركوك والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري الذي يزور المدينة منذ أيام”.