بالفيديو.. ترامب يتعرّض لموقف محرج داخل البيت الأبيض

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج أثناء اجتماع مع مسؤولين لتوقيع قرار تنفيذي يتعلق بخطط التأمين الصحي في الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو مغادرة الرئيس ترامب، الجمعة الماضية، قاعة الاجتماع في البيت الأبيض بعد مصافحته الحاضرين دون التوقيع على القرار التنفيذي، قبل أن ينبّهه الحضور للعودة وتوقيع القرار.

وفي محاولة من ترامب لتفادي هذا الموقف المحرج قرأ القرار، وعلّق عليه ثم قام بالتوقيع.

ويوجّه الأمر التنفيذي وزارات: العمل، والخزانة، والصحة، والخدمات الإنسانية، لاتخاذ خطوات لتوسيع عملية الدخول في خطط تأمينية قصيرة الأجل، وجعلها أكثر يسرًا بالنسبة للشركات الصغيرة، من أجل توفير موارد لدعم خطط تأمينية جماعية في أنحاء البلاد.