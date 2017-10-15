إيران.. محاصرة منزل الرئيس السابق أحمدي نجاد تمهيدًا لاعتقاله

بدأت عناصر استخباراتية وأمنية إيرانية، اليوم الأحد، بمحاصرة منزل الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد في منطقة “72 نارمك”، شمال شرق طهران.

وأفاد موقع “دولت بهار” التابع للرئيس الإيراني السابق، بأن “عناصر من قوات الأمن ترافقها عناصر من جهاز الاستخبارات تتواجد قرب محيط منزل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد”، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

بدوره، ذكر موقع “آمد نيوز” التابع للمعارضة الإصلاحية، أن “الهدف من محاصرة منزل أحمدي نجاد هو اعتقاله، وتقديمه للمحاكمة بأمر من رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني”.

وفي الـ 21 من آب/أغسطس الماضي، تعهدت السلطات القضائية الإيرانية، بتقديم نجاد إلى المحاكمة بسبب سوء استخدام مليارات الدولارات من أموال الحكومة، أثناء توليه منصب رئاسة الجمهورية لثماني سنوات.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجائي، إن “القضاء الإيراني تمكن خلال الأسابيع الأخيرة، من إضافة قضايا أخرى إلى الملف القضائي ضد أحمدي نجاد”، مضيفاً أن “هذا الملف قيد المتابعة”.

وبحسب تقارير إيرانية، فإن نجاد يواجه عقوبات على خلفية سبعة أحكام نتيجة سوء استخدام مليارات الدولارات من أموال الحكومة أثناء رئاسته البلاد.