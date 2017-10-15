إيران تغلق الحدود البرية مع كردستان

أعلنت القناة الإخبارية الإيرانية “شبكة خبر”، اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية أغلقت صباح اليوم الحدود البرية مع إقليم كردستان العراق بسبب الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في الـ 25 من كانون الأول/ديسمبر الماضي لغرض الانفصال عن الحكومة الاتحادية ببغداد.

ونقلت القناة الإيرانية عن مصدر مسؤول في قوات الحدود قوله “تم إغلاق الحدود البرية مع إقليم كردستان العراق صباح اليوم الأحد”، دون تقديم المزيد من المعلومات.

ويمتلك إقليم كردستان العراق أربعة منافذ حدودية مع إيران، هي: منفذ حاج عمران، ومنفذ باشماخ، ومنفذ برويز خان، ومنفذ كرمك.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، هدد في الـ 17 من أيلول/سبتمبر الماضي حكومة إقليم كردستان شمال العراق، بإلغاء جميع الاتفاقيات معها، وإغلاق جميع المنافذ الحدودية إذا أقدمت على إجراء الاستفتاء.

وقال شمخاني في حينها: “انفصال كردستان عن العراق يعني نهاية كل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين إيران وقيادة الإقليم، وإغلاق كل ممراتنا الحدودية مع الإقليم”.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الشهر الماضي، وقف الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، فيما منعت الطائرات التابعة لإقليم كردستان من التحليق فوق أجوائها.