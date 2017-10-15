وزير الدفاع الروسي يزور إسرائيل للمرة الأولى

يزور وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إسرائيل اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى له، منذ توليه منصبه في عام 2012، وفقًا لموقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وقال موقع الصحيفة الإلكتروني، إن شويغو سيجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة جاءت في أعقاب خطاب الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والدور الروسي الفاعل في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لم تسمها، قولها إن الزيارة “مهمة وذات مغزى كبير”.

وتعتقد “هآرتس”، أن إسرائيل ستقدم لوزير الدفاع شويغو تقارير عن التواجد الإيراني في سوريا.

وتعد إسرائيل من أشد المعارضين للاتفاق النووي ،الذي أبرم في عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا، وتقول إنه لن يمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.