إيران تعتقل ناشطة معارضة عند عودتها من ألمانيا

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الأحد، الناشطة السياسية البارزة والعضو السابق في بلدية العاصمة طهران صديقة وسمقي عند عودتها من ألمانيا.

وأفاد موقع “سحام نيوز” ،التابع للمعارضة الإصلاحية، إن “الناشطة البارزة والكاتبة والعضو السابق في مجلس مدينة طهران صديقة وسقمي ،اعتقلت في مطار الخميني الدولي، من قبل رجال الأمن عند عودتها إلى البلاد ،قادمة من ألمانيا”.

وتمكنت صديقة وسمقي من مغادرة إيران عام 2011 ،وقد أصبحت أستاذة في الدراسات الإسلامية بجامعة “جورج أوغست” الألمانية.

وكانت محكمة الثورة بالعاصمة طهران قد حكمت على الناشطة وسقمي غيابيًا بالسجن 5 سنوات ؛بسبب مناهضتها للنظام الإيراني.

وبعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في إيران عام 2009 ،عقب إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية، شهدت البلاد موجة من الاعتقالات طالت عددًا من الناشطين والصحافيين ،ما دفع البعض إلى مغادرة البلاد إلى الخارج هربًا من الاعتقال.