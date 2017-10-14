ظريف لـ”موغيريني”: إيران غير قادرة على الالتزام بالاتفاق النووي من جانب واحد

حذر وزير الخارجية الإيراني ،محمد جواد ظريف، من أن إيران لن تكون قادرة على مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق النووي من جانب واحد.

وقال في رسالة بعثها إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني مساء أمس: “إن إيران لن تتمكن من العمل من جانب واحد، إذا غادر أحد الأعضاء الموقعين على الاتفاق النووي”.

وبحسب صحيفة “إيران” الحكومية، فإن ظريف كان يشير في ذلك إلى تهديد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وكانت فيديريكا موغيريني قالت ،الجمعة: إن “الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، ليست لديه سلطة لإنهاء الصفقة النووية ،التي وقعت مع إيران، في أعقاب إعلانه مؤخرًا عن إستراتيجية جديدة ضد طهران”، مشيرة إلى “إن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بسلطات كثيرة، ولكن ليس هذا”.

وكان ترامب قد أعلن خلال خطاب كشف النقاب خلاله عن الإستراتيجية الجديدة ،بأنه يمكنه إنهاء الصفقة في أي وقت.

وفى ردود فعل أوروبية أخرى على موقف ترامب، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا فى بيان مشترك، إن الحفاظ على الاتفاق النووى “يندرج فى إطار مصلحتنا الوطنية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ،اجنس رومات، فی بيان: إن “الاتفاق كان أداة قوية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.

وبدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ،ستيفن سيبرت: “لدينا اهتمام كبير بمواصلة هذه الوحدة الدولية. وإذا أصبحت دولة مهمة مثل الولايات المتحدة، فإننا سنعمل بشكل أكبر مع شركاء آخرين للحفاظ على هذا الترابط “.

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن طهران “تخضع لنظام التحقق النووي الأكثر قوة في العالم”، مضيفًا أن إيران تفي بالتزاماتها.