المحقق الخاص بشأن “التدخل الروسي”يستجوب بريباس كبير موظفي البيت الأبيض سابقًا

التقى روبرت مولر المحقق الخاص فيما إذا كانت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواطأت مع روسيا خلال انتخابات 2016 مع “راينس بريباس” كبير موظفي البيت الأبيض سابقًا أمس الجمعة.

وقال محاميه:”السيد بريباس تقابل بمحض اختياره مع فريق المحقق الخاص مولر”. وتابع: “لقد كان سعيدًا بالرد على كل أسئلتهم”.

ويجري فريق مولر مقابلات مع عدد من مسؤولي البيت الأبيض ومسؤولين آخرين في إطار التحقيق في أي صلات بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا.

ويشمل تحقيق “مولر” ما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة بمحاولته إقناع “جيمس كومي” مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في ذلك الوقت بالتخلي عن تحقيق مع “مايكل فلين” أول مستشار أمن قومي لترامب.

واستقال “فلين” في فبراير شباط بعد كشف النقاب عن أنه ناقش عقوبات الولايات المتحدة على روسيا مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قبل تولي ترامب الرئاسة وتضليل “مايك بنس” نائب الرئيس بشأن هذه المباحثات.

ورأس “بريباس” اللجنة القومية للجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، وأصبح كبيرًا لموظفي البيت الأبيض لدى تولي ترامب الرئاسة في يناير كانون الثاني، ولكنه استقال في يوليو تموز.