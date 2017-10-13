مريم رجوي: ترامب أكد عدم شرعية النظام الإيراني

اعتبرت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة مريم رجوي، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأكيده على رعاية النظام الإيراني للإرهاب في الخارج وقمعه لشعبه هو “اعتراف بعدم شرعية نظام إيران”.

ورحبت رجوي في سلسلة تغريدات لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، بالسياسة الأمريكية الجديدة ضد النظام الإيراني، مطالبة بتشديد الإجراءات ضد طهران.

ودعت رجوي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة بشأن عمليات التفتيش غير المشروطة للمراكز العسكرية وغير العسكرية في إيران، مشددة على أهمية فرض حظر على عمليات التخصيب النووي في إيران.

وقالت إنه “ينبغي تنفيذ السياسة الجديدة للولايات المتحدة بعدد من الخطوات العملية ضد نظام الملالي”، مضيفة “لقد حان الوقت أن يقف المجتمع الدولي مع الشعب الإيراني وتحقيق رغبته المشروعة لتغيير النظام”.

وحثت زعيمة المعارضة الإيرانية التي تقيم في باريس على ضرورة طرد عناصر الحرس الثوري وميليشاته من المنطقة ومنعهم من إرسال الأسلحة والقوات إلى مناطق النزاع.

كما طالبت مريم رجوي بإحالة ملف جرائم النظام الإيراني خاصة إعدامه لآلاف السياسيين عام 1988 إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المسؤولين المتورطين إلى العدالة.