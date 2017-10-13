رداً على ترامب.. روحاني يهدد بتوسيع برنامج إيران للصواريخ الباليستية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ، يوم الجمعة “إن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي ما دام يخدم مصالحها الوطنية وإنها ستوسع برنامجها للصواريخ الباليستية رغم الضغوط الأمريكية”.

وردا على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيه أنه لن يصدق على الاتفاق، قال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء إن خطاب ترامب مليء “بالسباب والاتهامات الزائفة”.

وتابع روحاني أن “الأمة الإيرانية لم ولن ترضخ أبدا لأي ضغط خارجي، إيران والاتفاق أقوى من ذي قبل، الحرس الثوري الإسلامي الإيراني سيواصل قتاله للإرهابيين في المنطقة”.

وأضاف أن قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق سيعزل الولايات المتحدة لأن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق ستبقى ملتزمة به، وقال إن الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض.