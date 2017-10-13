نتنياهو يشيد بموقف ترامب من إيران.. ووزير إسرائيلي يتوقع حربا

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كلمته ضد إيران اليوم الجمعة، ورأى أن هناك فرصة لتغيير الاتفاق النووي وسلوك إيران في المنطقة.

وقال نتنياهو في فيديو على فيسبوك “واجه ترامب بجرأة نظام إيران الإرهابي وخلق فرصة لإصلاح هذا الاتفاق السيئ والتصدي لعدوان إيران، ومواجهة دعمها الإجرامي للإرهاب” وفق تعبيره.

ومن جانبه، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي الإيراني اليوم الجمعة “مهمة للغاية” وقد تؤدي إلى حرب في ظل تهديدات طهران.

وسألت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي الوزير إسرائيل كاتس عما إذا كان يرى خطر نشوب حرب بعد كلمة ترامب، فأجاب “بالقطع نعم. أعتقد أن الكلمة مهمة للغاية، إيران هي كوريا الشمالية الجديدة، سنرى كيف تسير الأمور”.