قطر تخسر منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

قال مصدران دبلوماسيان اليوم الجمعة إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” اختارت مرشحة فرنسا، أودري أزولاي، مديرةً جديدةً للمنظمة، وهو ما يعني خسارة مرشح قطر، حمد الكواري، للمنصب، بعد تجاوزه لأربع جولات سابقة.

ومنح المجلس التنفيذي لليونسكو 30 صوتا لوزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أزولاي مقابل 28 صوتا لوزير الثقافة القطري السابق حمد بن عبد العزيز الكواري.

???? نتائج رسمية: المرشح الذي اقترحه المجلس التنفيذي لمنصب المدير العام لليونسكو هو @AAzoulay https://t.co/dDfEqdO7dv — اليونسكو (@UNESCOarabic) October 13, 2017

ويطرح الاختيار على أعضاء المنظمة البالغ عددهم 195 لإقراره في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

وحصلت مرشحة فرنسا في آخر جولة على 31 صوتًا مقابل 25 صوتًا لمرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب، التي غادرت المنافسة في وقت سابق اليوم.

وكانت جولة مساء اليوم هي الحاسمة على منصب المدير العام.