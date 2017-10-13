موظف القنصلية الأمريكية المحتجز في تركيا يلتقي بمحامٍ

التقى موظف في القنصلية الأمريكية كانت السلطات التركية قد احتجزته الأسبوع الماضي بمحامٍ كلف بالدفاع عنه.

وقال المحامي هاليت أكالب لقنوات تلفزيونية تركية أثناء مغادرته مجمع السجن في منطقة سيليفري غربي أسطنبول اليوم الجمعة: “عقدنا الاجتماع الضروري مع موكلي، ولم تكن هناك أي قيود على لقائنا”.

واعتُقل “متين توباز” للاشتباه بصلته بشبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي.

وأشعل احتجاز “توباز” خلافًا بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وأدَّى لتعليق خدمات إصدار التأشيرات.