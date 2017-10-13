تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 115 شخصًا لصلاتهم بمحاولة الانقلاب

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الجمعة، إن السلطات أصدرت أوامر اعتقال بحق 115 شخصاً من 15 إقليماً بسبب صلات بمحاولة الانقلاب العام الماضي.

وأضافت الوكالة، أن مذكرات الاعتقال تأتي في إطار عمليات لتفتيت “الهيكل المالي” لشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وتلقي أنقرة باللوم على غولن في تدبير محاولة الانقلاب التي حدثت يوم 15 يوليو/ تموز العام الماضي، وطلبت من واشنطن مراراً تسليمه. وينفي غولن تورطه في الأمر.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب، سجنت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص بانتظار المحاكمة، وجرى طرد أو إيقاف نحو 150 ألفاً آخرين من وظائفهم بالجيش والقطاعين العام والخاص.