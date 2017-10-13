إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار جنوب السويد

أصيب 4 أشخاص في إطلاق نار وقع بإحدى بلدات جنوب السويد، مساء أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية فريدريك برات، لصحيفة “اكسبريسن” إن “السلطات تم استدعاؤها إلى مكان الحادث في حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في وسط تريليبورج، على بعد 650 كم جنوب غرب ستوكهولم”.

وأضاف برات أن شخصين أصيبا بالرصاص على ما يبدو في الحادث الذى وقع بالقرب من شارع التسوق الرئيسي في البلدة بينما أصيب اثنان آخران بجراح أخرى.

ولم يعرف بعد سبب إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن شاهد عيان قوله إنه سمع 6 انفجارات كبيرة من شقته ورأى “العديد من الناس” يركضون.

وأضاف “لقد كانت فوضى”، مشيرًا إلى أن الشرطة وصلت بعد اطلاق النار بوقت قصير.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على عدد غير محدد من الأشخاص لاستجوابهم، منوهة إلى أن شعبة خاصة مسؤولة عن التعامل مع الجرائم الخطيرة تحقق حاليًا في الحادث.