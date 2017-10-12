لافروف: موسكو تعد دعاوى قضائية ضد أمريكا لاسترداد عقارات مصادرة‎

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، أن بلاده تُعدّ دعاوى قضائية لاسترداد ما تقول موسكو إنها ممتلكات صادرتها الولايات المتحدة دون وجه حق.

ونقلت الوزارة عن لافروف قوله خلال اتصال هاتفي مع تيلرسون:”إن أفعال السلطات الأمريكية التي أمرت بإزالة أعلام روسيا من على المباني الدبلوماسية التي صُودرت في الولايات المتحدة غير مقبولة”.

وقالت الوزارة:”تم التأكيد على أن التصرفات غير المشروعة التي يواصل المسؤولون الأمريكيون القيام بها تتناقض مع إعلانات على أرفع مستوى في واشنطن عن نوايا لتطبيع العلاقات الثنائية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق”.

وحث وزير الخارجية الروسي نظيره الأمريكي على ضرورة عدم الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران والالتزام ببنوده.

وشدد لافروف على أن إيران لا تزال تمتثل لجميع إلتزاماتها التي تم التوقيع عليها في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” عن لافروف قوله خلال الاتصال إن “على جميع الاطراف الالتزام بهذا الاتفاق”.

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريحات له اليوم، من لندن: “لا خيار ثالث أمامنا، إما أن يلتزم الجميع بالإتفاق النووي، أو نعلن الانسحاب جميعاً”.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الابيض أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن إستراتيجيته الشاملة ضد إيران يوم الجمعة.

وفى وقت سابق ذكرت وسائل الاعلام الامريكية ان ترامب سيرفض التزام ايران بالإتفاق النووي ما يدفع واشنطن إلى إعلان الإنسحاب منه.