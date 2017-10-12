جنرال أمريكي يبدي قلقه تجاه أنشطة إيران طويلة الأجل بالمنطقة‎

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه قلق بشأن الأنشطة الإيرانية طويلة الأجل بالمنطقة، مؤكدا أنه سيواصل التركيز على حماية الجنود الأمريكيين مع إعلان طهران أن القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة ستكون مهددة إذا أقرت واشنطن عقوبات جديدة.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل للصحفيين: “إيران مصدر لزعزعة الاستقرار بالمنطقة على المدى الطويل ولذلك لا نزال نشعر بقلق من أنشطتها”.

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستراتيجية الجديدة لإدارته بشأن إيران غدا الجمعة.

وأضاف فوتيل أن “القيادة ستتخذ القرارات وسنستعد للقيام بما يلزم لحماية أنفسنا وبشكل خاص لحماية مصالحنا بالمنطقة”.