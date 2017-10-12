إسرائيل تقرر الانسحاب من اليونسكو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إن إسرائيل تستعد للانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة”.

ووصف نتنياهو في بيان قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اليونسكو في بيان بأنه “شجاع وأخلاقي”.

وأضاف البيان أن نتنياهو أصدر تعليمات لوزارة الخارجية الإسرائيلية ببدء الاستعداد لترك المنظمة أيضا.ً

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الثاني، احتجاجاً على موقف المنظمة ضد إسرائيل.