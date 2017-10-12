أردوغان يلقي باللائمة على سفير واشنطن لدى أنقرة

المصدر: ا ف ب

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الولايات المتحدة تجازف بـ”التضحية” بعلاقاتها مع تركيا متهما السفير الأمريكي في أنقرة، جون باس، بالوقوف وراء التوتر الحالي بين البلدين.

وصرح أردوغان “أقولها بوضوح شديد: إن السفير هنا يقف وراء التوتر”.

وأضاف أثناء خطاب شديد الحدة في أنقرة “ليس مقبولا أن تضحي الولايات المتحدة بشريكة استراتيجية كتركيا، وكل ذلك من أجل سفير مدع”.

وقال أردوغان “إذا كان العملاق الأمريكي يحكمه سفير في أنقرة فهذا أمر مؤسف.. الموظف يختبئ في السفارة”، لكن باس نفى ذلك في اليوم السابق مؤكدا للصحافيين “لا أحد يختبئ في أي من مرافقنا”.

وأضاف أردوغان أن الرد الأمريكي على توقيف الموظف في القنصلية “غير منصف” و”مفرط” داعيا إلى التعقل.

واندلع خلاف بين البلدين في الأسبوع الفائت مع توقيف السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الأمريكية باسطنبول بتهمة الاتصال بشبكة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في تموز/يوليو 2016.

وردت واشنطن بتعليق إصدار جميع التأشيرات لغير الهجرة من بعثاتها في تركيا، الأمر الذي بادلته البعثات التركية في الولايات المتحدة بالمثل.

ومع تحميل المسؤولين الأتراك السفير مسؤولية الخلاف أكدت الخارجية الأمريكية أن باس يمثل كامل سلطة الحكومة الأمريكية.

ومن المقرر أن يغادر باس تركيا في نهاية الأسبوع بعد تعيينه مبعوثا لدى أفغانستان في وقت سابق هذا العام.

واستدعى القضاء التركي الاثنين موظفا تركيا آخر في القنصلية الأمريكية باسطنبول.

واعتقلت السلطات التركية هذا الأسبوع زوجة الموظف وابنه وابنته.

وقد أبدت انقرة رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب، لكن سلسلة خلافات ضاعفت التوتر وخصوصا رفض الأمريكيين تسليم أنقرة الداعية التركي المقيم في المنفى على أراضيها والدعم الأمريكي لفصائل كردية مسلحة في سوريا تعتبرها أنقرة “إرهابية”.