مصرع طيار في تحطم طائرة عسكرية اسبانية في مدريد

المصدر: ا ف ب‎

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تحطم طائرة عسكرية، اليوم الخميس، في إسبانيا ومصرع طيارها، بعد مشاركتها في العرض الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان أن الطائرة تحطمت أثناء مناورتها للاقتراب من مدرج الهبوط في قاعدة “لوس يانوس” الجوية القريبة من مدينة البسيط، 300 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الإسبانية.

وتؤكد وسائل الإعلام الإسبانية أن الطائرة التي تحطمت هي طائرة قتالية من نوع يوروفايتر طورتها كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتحطمت حتى الآن طائرتان من هذا النوع في إسبانيا في العامين 2010 و2014. وفي كل مرة، لقي أحد ركاب الطائرة مصرعه في الحادث.

وتحيي إسبانيا اليوم الخميس، عيدها الوطني الذي يشكل رمزاً لوحدة البلاد التي تهددها الأزمة بين كتالونيا ومدريد التي امهلتها حتى 19 تشرين الأول/اكتوبر للعودة عن إعلانها للاستقلال إذا ما أرادت تجنب تعليق حكمها الذاتي.