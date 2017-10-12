إعلان أسماء 4 مشتبه فيهم آخرين في قضية قتل أخي زعيم كوريا الشمالية

ورد اليوم الخميس ذكر أسماء 4 مشتبه فيهم آخرين بالإضافة إلى المتهمتين بقتل أخي زعيم كوريا الشمالية غير الشقيق، وذلك للمرة الأولى خلال محاكمة تجري في ماليزيا.

ووجهت الاتهامات في مارس/ آذار إلى الإندونيسية ستي عائشة والفيتنامية دوان تي هونج بالإضافة إلى أربعة آخرين لم تذكر أسماؤهم بقتل كيم جونج نام في مطار كوالالمبور الدولي في الـ 13 من فبراير/ شباط.

وأسماء الأربعة المشتبه فيهم الآخرين كما وردت على لسان ضابط التحقيقات وان أزيرول نظام تشي وان عزيز في المحكمة هي: السيد تشانج، والسيد ي.، وجيمس، وهاناموري المعروف أيضا بلقب (الجد) أو (العم).

وقال ضابط التحقيقات إن السيد ي. هو الرجل الذي يظهر في تسجيل مصور أذيع في المحكمة ويضع على رأسه قبعة سوداء ويحمل على ظهره حقيبة سوداء، وشوهد الرجل وهو يدخل المطار بصحبة امرأة تشبه هونج.

وهونج متهمة هي وستي عائشة بقتل كيم جونج نام بمسح وجهه بسائل (في.إكس)، وهو مادة كيماوية سامة تحظرها الأمم المتحدة.

وقال ضابط التحقيقات إن السيد تشانج شوهد وهو يلتقي ستي عائشة في مطعم بصالة المغادرة في المطار في تسجيل فيديو آخر أذيع في المحكمة أيضا.

وأضاف أن هاناموري أعطى تعليمات للسيد ي، في حين قام جيمس “بتجنيد” ستي عائشة، ولم يذكر تفاصيل.

ولم يحدد ما إن كان المشتبه فيهم الأربعة كوريين شماليين أو ما إذا كانوا هم الأربعة أنفسهم الذين قالت الشرطة الماليزية إنهم غادروا كوالالمبور متجهين إلى بيونجيانج في اليوم نفسه الذي قتل فيه كيم جونج نام.

وكانت ماليزيا استصدرت نشرة إنتربول حمراء، وهي أقرب شيء إلى مذكرة التوقيف الدولية، تتعلق بالأربعة الذين غادروها والذين قيل إنهم الكوريون الشماليون ري جي هيون، وهونج هاك، وأو. جونج جيل، وري جاي نام.