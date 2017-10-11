ترامب يعتزم ترشيح مساعدة في البيت الأبيض لتوّلي وزارة الأمن الداخلي

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كريستين نيلسن، التي سعت بصفتها مساعدة لكبير موظفي البيت الأبيض لضبط منظومة العمل داخل فريق ترامب، لمنصب وزيرة الأمن الداخلي.

وإذا أكد مجلس الشيوخ ترشيحها، الذي من الممكن أن يُعلن اليوم الأربعاء، فإن نيلسن ستتوّلى وزارة كبيرة يعمل بها أكثر من 240 ألف موظف، ومسؤولة عن حدود الولايات المتحدة وأمن مطاراتها وسياسة الهجرة ومواجهة الكوارث والسماح بدخول اللاجئين ضمن مسؤوليات أخرى.

يشار إلى أن نيلسن البالغة من العمر 45 عامًا، هي خبيرة في مجال أمن الإنترنت، تتضمن مسيرتها المهنية الضخمة العمل في الأمن الداخلي، مثل عملها في إدارة أمن النقل بالوزارة وفي مجلس الأمن الداخلي بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش.

وكانت نيلسن تشغل وظيفة كبيرة الموظفين في مكتب الجنرال المتقاعد من قوات مشاة البحرية جون كيلي عندما كان وزيرًا للأمن الداخلي خلال الشهور الأولى من رئاسة ترامب، واختارها كيلي نائبة له عندما عيّنه ترامب في منصب كبير موظفي البيت الأبيض في شهر تموز / يوليو، بدلًا من رينس بريبوس الذي لم يمضِ في منصبه سوى 6 أشهر.