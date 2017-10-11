إيران تسقط تهمة التجسس عن مسؤول بوفد المفاوضات النووية‎

أسقط وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، اليوم الأربعاء، تهمة التجسس عن عبد الرسول دري آصفهاني، المعتقل منذ أغسطس/آب العام الماضي، الذي تتهمه إيران بالتجسس لصالح الغرب خلال المفاوضات النووية في فيينا عام 2015.

وقال محمود علوي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “لم يقترف دري أصفهاني أي مخالفات فحسب، بل تعرض لهجمات من قبل البعض بسبب تقديمه بعض الخدمات الأجنبية لإيران، وكان رجلًا متعاونًا مع وزارة الاستخبارات الإيرانية“.

وأضاف علوي: “دري أصفهاني ليس جاسوسا بحسب معلوماتنا، وزارة الاستخبارات هي المعنية بالكشف عن قضايا التجسس ولم يثبت لها ذلك بحق أصفهاني”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن “وزارة الاستخبارات كانت مسؤولة عن صون المحادثات النووية طوال مدة المفاوضات، وقامت بأحد أنشط أنشطتها في هذا المجال، وليس هناك حديث للتجسس”.

وشدد محمود علوي أن “المفاوضات النووية جرت في أكثر الأماكن أمناً من حيث حماية المعلومات في عملية التفاوض، وقد ابلغت الوزارة السلطات العليا بهذا الشأن”.

وفي آيار/ مايو الماضي، أصدرت السلطات القضائية الإيرانية حكمًا أوليًا بحق عبد الرسول دري اصفهاني بالسجن 5 سنوات، وقد أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام محسني، الأحد الماضي، الحكم، بعد إدانته بالتجسس لصالح الدول الغربية من بينها جهاز المخابرات البريطانية.

ويحمل عبد الرسول دري اصفهاني الجنسية الإيرانية والكندية، وظهر في لقطات مصورة إلى جانب الفريق الإيراني المفاوض بالإضافة إلى تكريمه من قبل الرئيس حسن روحاني عقب التوقيع على الصفقة النووية.