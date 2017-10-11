كوريا الشمالية: ترامب أشعل “فتيل” الحرب

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونج هو، قوله اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أشعل فتيل الحرب” مع كوريا الشمالية.

وزاد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، بشأن برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وأطلقت كوريا الشمالية العديد من الصواريخ وأجرت ما قالت إنه اختبار لقنبلة هيدروجينية، بينما تحقق تقدمًا صوب هدفها تطوير صاروخ مزود برأس نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وفي حديثه لوكالة تاس، التي تديرها الدولة في روسيا، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي: إن برنامج بلاده النووي ضمن السلام والأمن في المنطقة ولن يكون محل نقاش.

ونقلت الوكالة عن ري قوله: “بهذا البيان العدواني والمجنون في الأمم المتحدة يمكنكم القول إن ترامب أشعل فتيل الحرب ضدنا. نريد تسوية الحساب النهائي بوابل من النيران وليس بالكلمات”.

وسبق أن وصف ري ترامب بأنه “الرئيس الشرير”، وستُصعّد تعليقاته على الأرجح الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال: “لقد وصلنا تقريبًا إلى المرحلة النهائية من الرحلة صوب هدفنا النهائي لتحقيق توازن حقيقي للقوة مع الولايات المتحدة”، وأضاف: “موقفنا الأساسي هو أننا لن نوافق مطلقًا على أي محادثات تكون فيها أسلحتنا النووية موضعًا للتفاوض”.