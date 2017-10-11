شبكة “إن.بي.سي” تقول إن ترامب يريد زيادة الترسانة النووية الأمريكية

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في زيادة ترسانة بلاده النووية بصورة كبيرة، وذلك خلال لقائه مع مستشاريه للأمن القومي في شهر تموز / يوليو، وفقاً لما ذكرتهُ شبكة (إن.بي.سي نيوز)، اليوم الأربعاء.

ونقلت الشبكة تقريرها عن ثلاثة مسؤولين حضروا اللقاء.

وتحدث ترامب في شهر تموز/ يوليو بعدما عرض عليه رسم بياني يوضح انخفاض مخزون الأسلحة النووية الأمريكية من ذروة بلغت 32 ألف رأس حربي في الستينيات، حيثُ قالت الشبكة “إن ترامب أبلغ المسؤولين بأنه يريد نفس العدد الآن”.

وفي ذات السياق، قال اتحاد العلماء الأمريكيين، إن الولايات المتحدة لديها حاليًا حوالي 4 آلاف رأس حربي مخصصة للاستخدام العسكري.

وكان ترامب قال في مقابلة مع رويترز جرت في شهر شباط/ فبراير، إنه يرغب في التأكد من أن الترسانة النووية الأمريكية متفوقة على غيرها.

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

في حين رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء على الشبكة، قائلاً: “إن.بي.سي نيوز المزيفة اختلقت قصة بأنني أردت زيادة قدرها عشرة أضعاف في الترسانة النووية الأمريكية، هذا محض خيال… إن.بي.سي مثل سي.إن.إن!”.

واقترح الرئيس الأمريكي الطعن في ترخيص الشبكة وغيرها من الشبكات الإخبارية عقب تقريرين أذاعتهما (إن.بي.سي) في الآونة الأخيرة بشأن استقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، بالإضافة إلى مسألة رغبته في زيادة الترسانة النووية الأمريكية.

وتساءل ترامب على تويتر قائلًا “مع كل هذه الأخبار الزائفة التي تخرج من إن.بي.سي والشبكات الأخرى في أي مرحلة يكون من الملائم الطعن في ترخيصها؟ هذا سيىء للبلاد”.