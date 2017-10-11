زعيم كوريا الشمالية يعيّن عشيقته المطربة في الحزب الحاكم (صور)

أفادت صحيفة بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المثير للجدل قام بترقية صديقته السابقة المطربة هيون سونغ ول، وتعيينها كعضو في اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، لتكون ضمن الدائرة الداخلية القوية لحكومته.

والمطربة هيون سونغ وول هي الرئيسة السابقة لفرقة البوب للفتيات “مورانبونغ“، النسخة الكورية الشمالية لفرقة “سبايس غيرل“ الشهيرة، والمؤلفة بأكملها من الفتيات فقط.

وكانت شائعات سرت حول إعدام سونغ وول في شهر آب/ أغسطس من العام 2013 إثر ظهورها في مشاهد فيديو فاضحة، لكن الشائعات تبددت بظهورها على شاشة التلفزيون الوطني بعد سنة واحدة.

وجاءت الخطوة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية، في خضم مجموعة من التعديلات الحكومية في كوريا الشمالية تمّ إعلانها أمس بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الحاكم.

والتقى كيم جونغ أون وسونغ وول قبل حوالي 13 عامًا، قبل أن يتزوج أي منهما، لكن والده كيم جونغ إيل أجبره على إنهاء العلاقة مع المطربة.

ويزعم الزعيم الكوري الشمالي تحقيق نمو واضح في الاقتصاد الوطني، رغم العقوبات الاقتصادية الضخمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.