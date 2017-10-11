حاخام إسرائيلي مدان بالتحرش الجنسي يقتحم قبر يوسف في أول ظهور بعد السجن

اختار حاخام “الحسيديم” الأكبر ،أليعازر بيرلاند، أن يكون أول ظهور له بعد خروجه من السجن، باقتحام قبر يوسف في مدينة نابلس، ليل الثلاثاء الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر، هو والمئات من أتباعه.

ويأتي ظهور الحاخام بيرلاند ،بعد إدانته بجرائم جنسية، أضرت بسمعته كرجل دين، حيث اعترف أمام المحكمة الإسرائيلية بقيامه بإيحاءات ذات طابع جنسي، وملامسة ثلاث نساء وتقبيلهن، خلافًا لرغبتهن، ليُحكم على إثرها بالسجن 18 شهرًا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الحاخام بيرلاند (80) عامًا بعد قضائه فترة محكوميته.

وحسب ما نشر موقع “والا” العبري ،فقد رافق الحاخام خلال اقتحامه لقبر يوسف المئات من اتباعه “الحسيديم”، الذين مارسوا طقوسًا دينية وتوراتية، بحراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وكان الحاخام بيرلاند قد استطاع الهروب خارج إسرائيل، الى جهة مجهولة، ليتبين لاحقًا أنه اختبأ بمساعدة عدد من أتباعه في المغرب، قبل أن ينجح في الوصول إلى جنوب أفريقيا، التي فرّ من شرطتها أيضًا، ونجح في الاختباء فيها لمدة سنة، إلى أن تم اعتقاله في مطار أمستردام.

وتمكنت الشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، من توقيف الحاخام بيرلاند في مطار أمستردام، حيث تم اعتقاله وتسليمه إلى إسرائيل، ليقضي محكوميته داخل السجن.

وقضى الحاخام بيرلاند الأشهر القليلة الماضية في الإقامة الجبرية بسبب سوء حالته الصحية، أولًا في فندق مجاور لمستشفى هداسا عين كرم في القدس، حيث خضع للعلاج الطبي، ثم تحت الأمن المشدد في منزله لاحقا، ضمن جدول زمني صارم لمجلس الإفراج المشروط.

يذكر أنه تم إيقاف عدد من الحاخامات في الفترة الأخيرة في إسرائيل ،بتهم التحرش والاعتداء الجنسي على نساء وأطفال، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عبر تحقيقاتها عن فضائح جنسية تحدث في المدارس الدينية العامة والخاصة بتجمعات الطوائف، وفي أحواض السباحة وحمامات المعابد، وكذلك في ساحات وأماكن تواجد الحاخامات.