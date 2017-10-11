تقرير رسمي: “خلل كبير” وراء إطلاق سراح منفذ اعتداء مرسيليا

المصدر: أ ف ب

كشف تقرير رسمي، الثلاثاء 10 تشرين أول/أكتوبر، وجود “خلل كبير” وراء إطلاق سراح منفذ اعتداء مرسيليا (جنوب شرق فرنسا)،احمد حباشي التونسي، الذي راحت ضحيته امرأتان.

وأعلن وزير الداخلية جيرار كولومب تغييرات جذرية اعتبارًا من ،الأربعاء 11 تشرين أول/أكتوبر، في الإدارة المحلية لمنطقة الرون (وسط شرق) حيث أوقف المهاجم قبل أن يطلق سراحه مجددًا.

وقال مصدر حكومي إنه سيتم تبديل رئيس الإدارة هنري ميشال كوميه.

وكان التونسي احمد حباشي (29 عاما) قتل شابتين طعنًا في الأول من تشرين أول/أكتوبر في محطة سان شارل للقطارات في مرسيليا، قبل أن يقتل برصاص الشرطة.

وأوقف حباشي قبلها بيومين بتهمة السرقة في مركز تجاري في ليون (منطقة الرون) ، لكن السلطات أطلقت سراحه في اليوم التالي مع أنه في وضع غير قانوني.

ولا يشير تقرير المفتش العام للإدارة إلى أخطاء فردية في إدارة هذه الحالة ، لكنه يشير إلى “سوء تقدير” يمكن “تفسيره جزئيًا بخلل خطير” في نظام التعامل مع الأجانب الذين لا يحملون أوراقًا قانونية.

وكشفت مصادر قريبة من التحقيق أن المسؤول المخول لتوقيع قرار التوقيف والترحيل في ليون كان غائبًا عندما أوقف حباشي، كما أن السجن المحلي لم يكن فيه مكان.

واستخدم منفذ الهجوم سبع هويات، وهو معروف بسوابقه الإجرامية لكنه ليس مدرجًا على قائمة الجهاديين.

وأقر البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي خطة لمكافحة الإرهاب تتضمن عدة إجراءات مثيرة للجدل كانت معتمدة بموجب حالة الطوارئ السارية منذ عامين تقريبًا.