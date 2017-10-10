واشنطن تعلن مكافأة بملايين الدولارات للمساعدة فى اعتقال قادة بحزب الله

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الثلاثاء، فيما تصعد الضغط على الجماعة المدعومة من إيران التي صنفتها منذ فترة طويلة بأنها منظمة “إرهابية”.

وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة تعرض ما يصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال طلال حمية قائد وحدة العمليات الخارجية لحزب الله، وما يصل إلى خمسة ملايين دولار لمعلومات عن فؤاد شكر؛ وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في حزب الله.

وقال مسؤولون من إدارة مكافحة “الإرهاب” خلال إفادة صحفية بوزارة الخارجية إنهم يعتقدون أن حزب الله يريد تطوير القدرة على الضرب داخل الولايات المتحدة ويرصدون أنشطة للمجموعة داخل البلاد.