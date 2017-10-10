ترامب قد يزور منطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

قالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر في قطاع الدفاع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور المنطقة منزوعة السلاح وشديدة التحصين، التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله، إن البيت الأبيض أرسل فريقًا من المسؤولين أواخر سبتمبر/ أيلول للاطلاع على المواقع المرشحة “للنشاط الخاص” الذي سيقوم به ترامب في كوريا الجنوبية.

وقال المصدر، إنه من المتوقع أن يرسل ترامب رسالة مهمة إلى كوريا الشمالية سواء لفظيًا أو “عمليًا” أثناء أول زيارة يقوم بها لشبه الجزيرة بوصفه القائد العام للجيش الأمريكي.

وأشار المصدر إلى أن قرية “بانمونجوم” التي تسري فيها هدنة بين الكوريتين ونقطة المراقبة، وتقع داخل المنطقة منزوعة السلاح، من بين المواقع التي يبحث ترامب زيارتها.

ولم تذكر “يونهاب” مزيداً من التفاصيل، ولم يعلق البيت الأبيض.

وتأتي زيارة ترامب إلى المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، على غرار سلفه باراك أوباما ونائب الرئيس مايك بنس، وستجعل الرئيس على بعد أمتار من جنود كوريا الشمالية الذين يقفون في الجهة المقابلة لأعدائهم في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بجولة تشمل: اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، وفيتنام، والفلبين، اعتبارًا من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.