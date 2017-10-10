المجلس الأوروبي يطالب إدارة كتالونيا بعدم إعلان الاستقلال

طالب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم الثلاثاء، “كارلس بيغديمونت” رئيس حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا، بعدم إعلان الاستقلال.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تطرق خلاله إلى مسألة إعلان كتالونيا استقلالها عن إسبانيا.

وقال مخاطبًا بيغديمونت: “أريدك أن تحترم النظام الدستوري وألا تتخذ قرارًا من شأنه أن يجعل الحوار مستحيلًا”.

وشدد على ضرورة أن تبحث أوروبا عن عناصر توحّدها لا تقسيمها، مضيفًا: “هذا هو الذي سيحدد مستقبل قارتنا” .

ولفت إلى أن التنوع ينبغي ألا يؤدي إلى الصراع، محذّرًا أن “مثل هذا الوضع سيكون سيئًا لكل من الكتالونيين والإسبان وكامل أوروبا”.

ومن المنتظر أن يعرض “كارلس بيغديمونت” نتائج الاستفتاء على البرلمان المحلي في الإقليم في وقت لاحق.

وتخطط الحكومة المحلية بكتالونيا إلى إعلان الاستقلال بعد 48 ساعة من عرض النتائج على البرلمان.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجرى إقليم كتالونيا استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، بينما تصفه مدريد بـ”غير الشرعي”.

ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.

وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة، جرندة، لاردة، وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.