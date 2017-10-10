الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على كوريا الشمالية

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تشديد عقوباته المفروضة على كوريا الشمالية، بسبب قيامها بتجارب وأنشطة نووية وصاروخية.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان، أن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ضدّ كوريا الشمالية.

وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة تشمل حظر بيع الغاز الطبيعي السائل، وتخفيض بيع المنتجات النفطية المكررة والخام لكوريا الشمالية.

كما منع المجلس الأوروبي استيراد المنتجات النسيجية من كوريا الشمالية، ووقف منح مواطني هذا البلد تراخيص عمل في البلدان الأوروبية.

والعقوبات الأوروبية المفروضة على بيونغ يانغ، مستمرة منذ 2006.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب تجاربها الباليستية والنووية، وكان أحدثها إطلاق قنبلة هيدروجينية في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبدأت بيونغ يانغ بتطوير أسلحة نووية عام 1950، إلا أن التجارب النووية والصواريخ الباليستية تكثفت خلال فترة حكم رئيسها الحالي كيم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ 2006، كما أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية.