ظريف يتوعد بالرد في حال صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمةً “إرهابية”

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، أن الحكومة الإيرانية لن تتخلى عن الحرس الثوري في حال أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وضع الحرس على قائمة المنظمات “الإرهابية”.

وقال ظريف في تصريحات متلفزة عقب لقاء مع القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري: إن عناصر الحرس الثوري الإيراني “فخرٌ للبلد”، فهم يدافعون عن أراضينا وثورتنا.

وأضاف ظريف: “الرد الإيراني سيكون متناسبًا وقويًا لو ارتكب الأمريكان أي خطأ استراتيجي بتصنيف الحرس كمنظمة إرهابية”، مشيرًا إلى أن “الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية لن تتخلى عن هذه القوة (الحرس الثوري) التي تدافع عن إيران ومكاسبها”.

بدوره، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري: إن “على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلم أننا ووزارة الخارجية والحكومة واحد، وقلوبنا واحدة”، مضيفًا أن “إيران أصبحت قوة إقليمية وعالمية”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قال اليوم خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه “في حال اتخذت أمريكا قرارًا بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، سيكون رد ايران “قاسيًا وحازمًا وساحقًا” وستدفع أمريكا ثمن هذا القرار”.