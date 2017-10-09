“واشنطن بوست”: “غوغل” كشفت أدلة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

كشفت شركة “غوغل” للبحث والإعلانات العملاقة، اليوم الإثنين، أن عملاء روس أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على نشر إعلانات على موقعي “يوتيوب”، و”جي ميل”، ومحرك بحث “غوغل” وغيرها، وذلك في إطار حملة تضليل محتملة للتأثيرعلى نتائج الانتخابات الأمريكية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن تحقيقات “غوغل” الأولية تؤكد أن “الجانب الروسي اشترى إعلانات بقيمة حوالي 100 ألف دولار على موقع فيسبوك”.

وأضافت الصحيفة أن “هذا الأمر ربما يشير إلى حملة روسية واسعة النطاق للتضليل والتشويه عبر الإنترنت”.

وما زالت تحقيقات “غوغل” في مراحلها الأولية، وبناءً عليه فإنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص عدد الحسابات والإعلانات، أو المبلغ الذي خصص للحملة، بحسب المصدر نفسه.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الكرملين ليس على علاقة بمزاعم قيام برامج حاسوبية من روسيا بشراء ساحات الإعلان في “فيسبوك” من أجل التأثير على الانتخابات الأمريكية.