ميركل تحدد عدد اللاجئين إلى ألمانيا سنويًا عشية بدء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنّ حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، قررا بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مستجيبة لحليفها في عدد محدود للاجئين المسموح لهم بدخول البلاد سنويا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ميركل اليوم الإثنين، مع رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست سيهوفر في العاصمة برلين.

وأوضحت ميركل أنّ حزبها سيعقد في 18 أكتوبر الجاري لقاءً مع الحزب الديمقراطي الحر، ومسؤولي حزب الخضر، ومن ثمّ مع كافة الأحزاب في 20 من الشهر نفسه.

وأضافت ميركل أنها ستحاول التوافق مع قادة الأحزاب، حول عدد من المواضيع أهمها، التطورات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وكافة المسائل التي تهمّ المواطنين الألمان.

وأعلنت المستشارة الألمانية موافقتها على تحديد عدد اللاجئين الوافدين إلى البلاد بــ 200 ألف شخص سنويًا، وذلك تلبية لطلب حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يعد من أهم حلفاء “الديمقراطي المسيحي”.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السلطات الألمانية النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في 24 من الشهر ذاته، وأظهرت تصدر الاتحاد المسيحي بـ 33%، (يضم حزب المستشارة أنجيلا ميركل الديمقراطي المسيحي، والحزب الاجتماعي المسيحي).

وحل الاشتراكيون الديمقراطيون في المركز الثاني بـ 20.5% (أسوأ نتيجة في تاريخ الحزب)، ثم البديل بـ12.6%، والديمقراطي الحر بـ10.7%، واليسار بـ9.2%، والخضر بـ8.9%.

وبتلك النتائج، بات الاتحاد المسيحي، القوة الأولى في البرلمان بـ 246 مقعدًا، وحصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 153، و”البديل” على 94، و”الديمقراطي الحر” على 80، و”اليسار” على 69، و”الخضر” على 67 مقعدًا.