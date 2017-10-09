إيطاليا: شقيق قاتل الشابتين في مارسيليا حارب في سوريا‎

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الإثنين، أن أنيس حناشي، شقيق التونسي الذي قتل شابتين مطلع تشرين الأول/أكتوبر في مرسيليا جنوب فرنسا، حارب في سوريا وذلك بعد توقيفه شمال البلاد.

وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب الدولي في الشرطة الإيطالية، كلاوديو غالزيرانو، في مؤتمر صحافي عقده في روما، إن أنيس حناشي كان “مقاتلا أجنبيا في سوريا”.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن حناشي تواطأ في قتل الشابتين في مارسيليا.

وبدوره، أشار مسؤول مكافحة الإرهاب في إيطاليا، لامبيرتو جياني، إلى أن “هناك فرضية لا بد من التحقق منها بأن أنيس هو من لقن أحمد ودفعه إلى التطرف”. ولكن هذا الشاب لا يبدي تعاونا حتى الآن، كما أوضح المسؤولون الإيطاليون.

وتقدمت فرنسا بطلب لتسليمه، ومن المفترض أن تكون الإجراءات سريعة.

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت السلطات الفرنسية روما بإمكانية وجود حناشي في إيطاليا منذ أيام قليلة. وتأكدت الشرطة الإيطالية من وجوده في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر في ليغوريا، ثم اعتقلته السبت في بولونيا بينما كان يتنقل على دراجة هوائية.

وكان الأثر الوحيد له في إيطاليا يعود إلى 2014، عندما وصل على متن سفينة للمهاجرين وأعيد مباشرة إلى تونس، كما دأبت إيطاليا على أن تفعل مع جميع التونسيين تقريبا الذين يصلون إلى شواطئها.

وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قتل أحمد حناشي (29 عاما) الشقيق الأكبر لأنيس، شابتين في محطة سان شارل في مارسيليا، قبل أن تقتله الشرطة.

وكان حناشي أقام لسنوات عديدة في ابريليا جنوب روما، حيث عرف بإدمانه الكحول والمخدرات.

وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الاعتداء المزدوج في مارسيليا، لكن المحققين الفرنسيين لم يعثروا حتى الآن على دليل يمكنهم من التأكد من انتماء القاتل إلى التنظيم المتطرف.