أنقرة تصدر أمرًا باعتقال موظف ثانٍ بالقنصلية الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن السلطات أصدرت أمراً باعتقال موظف ثانٍ بالقنصلية الأمريكية، بعد أن اعتقلت الأسبوع الماضي أحد الموظفين.

وقالت قناة “إن تي في” التلفزيونية إن “مسؤولين أمنيين يلاحقون الرجل، وإن الشرطة التركية تستجوب زوجته وطفله”، في حين لم توضح القناة سبب صدور مذكرة الاعتقال، ولم تدلِ السلطات التركية بأي تصريحات.

وكان وزير العدل التركي عبد الحميد غول، قد قال في وقت سابق إنه “لا يملك معلومات عن إصدار مذكرة اعتقال جديدة”.

وقلصت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا ونظيرتها التركية في واشنطن الأحد، خدمات منح تأشيرات الدخول بعد اعتقال موظف بالقنصلية الأمريكية الأسبوع الماضي.