روسيا تعلن إسقاط 13 صاروخا أوكرانيا في بيلغورود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها المضادة للطائرات دمرت 13 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود في جنوب البلاد أمس الجمعة، وأعلن حاكم المنطقة أن ذلك أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة.

وذكر بيان الوزارة أن وحدات في منطقة بيلغورود أحبطت "محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي"، مضيفا أنه جرى إسقاط 13 صاروخا.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف أن رجلا قتل عندما تعرض منزل للقصف.

وأضاف أن أربعة يعالجون من إصابات. وأشار إلى أن عشرة منازل تعرضت لأضرار في الهجوم فيما انقطعت إمدادات المياه في بيلغورود.