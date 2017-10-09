تركيا تستدعي مسؤولًا بالسفارة الأمريكية وتدعو لإنهاء تعليق التأشيرات

أعلنت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن الأخيرة استدعت السكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية اليوم الإثنين، ودعت لإنهاء نزاع بين البلدين وذلك بعد تعليقهما لخدمات منح التأشيرات.

وقالت المصادر، إنه “تم إبلاغ السكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية أن تعليق إصدار التأشيرات تسبب في توترات لا داعي لها، وينبغي إلغاء هذا القرار”، مضيفة أن “وكيل وزارة الخارجية التركية تحدث أيضا هاتفيا مع السفير الأمريكي أمس الأحد”.

وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا، ونظيرتها التركية في واشنطن، قد علقتا خدمات منح تأشيرات الدخول بعد اعتقال موظف بالقنصلية الأمريكية بتركيا، في خطوة ألقت الضوء على تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.