تركيا تعلّق منح التأشيرات لمواطني الولايات المتحدة

قالت السفارة التركية في واشنطن الأحد إنها علقت خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة في جميع المنشآت الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة بعد قرار أمريكا تقليل أنشطة إصدار التأشيرات في تركيا.

وجاء في بيان للسفارة التركية في واشنطن “الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة التركية لإعادة تقييم التزام حكومة الولايات المتحدة بأمن أفراد البعثة التركية ومنشآتها”.

جاء القرار بعد ساعات من إعلان البعثة الأمريكية في تركيا خفض خدمات التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفيها الأسبوع الماضي قائلة إنها تحتاج لتقييم التزام أنقرة تجاه أمن أفرادها.