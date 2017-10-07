في أول تعليق على اعتقال شقيقه.. نائب الرئيس الإيراني: الفساد يُدار بشكل منظم في البلاد

قال النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، اليوم السبت: إن “عمليات الفساد المالي في البلاد تدار بشكل منظم”، داعيًا السلطات القضائية إلى عدم تحول مكافحة الفساد كذريعة للتسوية السياسية.

تأتي تصريحات جهانغيري، تعليقًا على اعتقال شقيقه أمس الجمعة، مهدي جهانغيري، مؤسس مصرف “السياحة” ورئيس مجلس إدارة مجمع صناعات الصلب، ورئيس مجلس إدارة شركة نيجين للسياحة، ورئيس مجلس إدارة شركة ماهان للصناعات، بتهمة الفساد المالي.

وقال جهانغيري: “ليس هناك خط أحمر للتعامل مع الفساد، ولا أحد محصنًا من هذا، ولكن لا أحد لديه الحق في تقديم تسويات سياسية بحجة مكافحة الفساد”، مضيفًا: “لا يحق لأحد أن ينتهك بشكل تعسفي خصوصية القطاع الخاص، وأي شخص يتخطى هذا سيكون بالتأكيد على طريق الولايات المتحدة والعدو”.

وبيّن نائب الرئيس الإيراني، الذي ينتمي إلى التيار المعتدل أنه “لسوء الحظ، عمليات الفساد في البلاد تتم بطريقة منظمة وأنا أعرف كم هو حجم الفساد”.

ونفى جهانغيري، أن يكون لدى شقيقه مهدي جهانغيري أي مسؤولية حكومية، بينما أكدت وسائل إعلام محسوبة على التيار المتشدد أن مهدي يتولى مسؤولية نائب رئيس غرفة تجارة طهران.