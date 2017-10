بالفيديو والصور.. سيارة تدهس عددًا من المارة خارج متحف في العاصمة البريطانية

دهست سيارة، السبت، عددًا من المارة خارج متحف التاريخ الطبيعي جنوبي مدينة كنسينغتون، بالعاصمة البريطانية لندن، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مصدر بالشرطة (لم تسمه): إنّ “الحادث أسفر عن إصابة عدد (لم تحدده) من الأشخاص بإصابات طفيفة”.

وفيما أعلنت الشرطة توقيف شخص على خلفية الحادث، لم تكشف في المقابل عن طبيعة الحادث؛ وما إذا كان عرضيًا أم على خلفية إرهابية.

وذكر بيان للشرطة أن رجالها في موقع الحادث وجرى إبلاغ هيئة إسعاف لندن. وقالت الهيئة إن سيارات تابعة لها في الطريق لموقع الحادث.

وقال المتحف على تويتر إنه يعمل مع الشرطة بعد “حادث خطير” خارج المتحف، وإنه سيوفر مزيدًا من المعلومات لاحقًا.

وترفع بريطانيا مستوى التهديد الأمني إلى الدرجة الثانية، وهو ما يعني أن وقوع هجوم من جانب متشددين مرجح بدرجة كبيرة. ووقعت خمس هجمات هذا العام كان ثلاث منها باستخدام مركبات .

وفي مارس/ آذار، دهس قائد سيارة المارة على جسر وستمنستر في لندن، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ثم قتل رجل شرطة طعنًا عند مبنى البرلمان.

وفي يونيو/ حزيران، دهس ثلاثة متشددين أشخاصًا كانوا على جسر لندن ثم طعنوا أشخاصًا قرب مطاعم وحانات مجاورة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وخلال الشهر ذاته دهست سيارة فان مصلين قرب مسجد في شمال لندن مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

apparently a car ploughed on people and someone heard some bang near Nat History Museum in #southkensington does anyone have some update? pic.twitter.com/DByTDxaZsV

— Fabio Dalo (@fabiodalo5) October 7, 2017