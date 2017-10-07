بدعم جوي روسي وقوات تركية.. أردوغان: بدأنا “عملية كبيرة” في إدلب بسوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن عملية كبيرة تدور حاليًا في مدينة إدلب، شمالي سوريا اليوم، مؤكدًا أن هذه العملية “ستستمر”.‎

وقال أردوغان خلال كلمة لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له:”هناك عملية كبيرة في إدلب السورية اليوم وستستمر”.

ويسيطر تحالف مقاتلين يقوده متشدّدون حاليًا على معظم إدلب.

وقال أردوغان:”لن نسمح قط بممر إرهابي على طول حدودنا مع سوريا… وسنستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية إدلب”.

وأكد أردوغان أن روسيا تدعم العملية في إدلب من الجو، وأن الجنود الأتراك سيدعمون العملية من داخل الحدود التركية.